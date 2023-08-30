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Соболенко одержала уверенную победу над Заневской в первом круге US Open

В следующем раунде вторая сенная сыграет обидчицей Анны Блинковой.
30 августа 2023 07:20
автор: Александр Поволоцкий

Белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение бельгийке Марине Заневской в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча, которая длилась 1 час 19 минут, завершилась победой 25-летней спортсменки со счетом 6:3, 6:2.

Арина семь раз подала навылет, допустила восемь двойных и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.

В следующем раунде Соболенко встретится с британкой Джоди Беррейдж, которая нанесла поражение россиянке Анне Блинковой.

US Open. Женщины.
Одиночный разряд. Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:3, 6:2

источник: «Советский спорт»
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