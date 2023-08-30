Российская теннисистка Касаткина заявила, что готова выступать под радужным флагом

Первая ракетка России Дарья Касаткина в шутку ответила на вопрос о том, под каким флагом готова выступать на соревнованиях.

Отметим, что ранее 26-летняя теннисистка заявляла о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Хочу спросить у WTA, смогу ли я выступать под радужным флагом», - приводит New York Times слова Касаткиной.

В матче первого круга US Open Дарья одержала победу над американкой Алисией Паркс. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.