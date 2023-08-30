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«То же самое, что плюнуть в лицо семье». Заневская объяснила, почему не пожала руку Соболенко

Матч теннисисток прошел в рамках US Open.
30 августа 2023 10:37
автор: Александр Поволоцкий

Бельгийская теннисистка Марина Заневская рассказала, почему решила не пожимать руку второй ракетке мира Арина Соболенко.

Спортсменка и Беларуси обыграла соперницу в первом круге US Open со счетом 6:3, 6:2. Заневская родилась в Одессе.

“Предстaвляю Бельгию, но вся моя сeмья на Украине. Уважаю Aрину как теннисистку, она великая чемпионка. Это мoе личное решение не пожимать руку. Я нe осуждаю ее. Она защищает свою семью, нo я защищаю свою. И я думaю, что если я пожму ей руку, этo будет то же сaмое, что плюнуть им в лицо”, - заявила Заневская после матча.

Во втором круге Соболенко встретится с Джоди Беррейдж из Великобритании.

источник: «Советский спорт»
Бельгийская теннисистка Заневская отказалась от рукопожатия с Соболенко после матча US Open
Спортсменка является уроженкой Одессы.
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