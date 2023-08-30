Расписание матчей 3-го дня US Open с участием россиян

Сегодня на кортах «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке пройдут матчи 3-го игрового дня US Open.

Борьбу на турнире 30 августа продолжат шесть российских теннисистов: трое женщин и двое мужчин.

Они проведут матчи второго круга в одиночном разряде.

US Open. Мужчины. 2-й круг



Аслан Карацев (Россия) - Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - начало матча не ранее, чем в 19:30

Томми Пол (США) - Роман Сафиуллин (Россия) - не ранее 21:30



US Open. Женщины. 2-й круг





Мирра Андреева (Россия) - Кори Гауфф (США) - не ранее 19:00

Анна Калинская (Россия) - Сорана Кырстя (Румыния) - не ранее 21:30

Елена Остапенко (Латвия) - Элина Аванесян (Россия) - не ранее 23:30.



