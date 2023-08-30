Расписание матчей 3-го дня US Open с участием россиян

Сегодня на кортах «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке пройдут матчи 3-го игрового дня US Open.
Борьбу на турнире 30 августа продолжат шесть российских теннисистов: трое женщин и двое мужчин.
Они проведут матчи второго круга в одиночном разряде.
US Open. Мужчины. 2-й круг
Аслан Карацев (Россия) - Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - начало матча не ранее, чем в 19:30
Томми Пол (США) - Роман Сафиуллин (Россия) - не ранее 21:30
US Open. Женщины. 2-й круг
Мирра Андреева (Россия) - Кори Гауфф (США) - не ранее 19:00
Анна Калинская (Россия) - Сорана Кырстя (Румыния) - не ранее 21:30
Елена Остапенко (Латвия) - Элина Аванесян (Россия) - не ранее 23:30.