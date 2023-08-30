16-летняя Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге Открытого чемпионата США 

Российская теннисистка Мирра Андреева выбыла из розыгрыша Открытого чемпионата США.

Во втором круге турнира 16-летняя спортсменка потерпела поражение от представительницы США Кори Гауфф со счётом 3:6, 2:6.

Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

На счету победительницы один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем раунде турнира серии «Большого шлема» Гауфф сыграет против победительницы пары Элизе Мертнес (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).