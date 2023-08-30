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Пивоварова считает, что Калинская может пройти в 3-й круг US Open

Калинская вышла во второй круг турнира.
30 августа 2023 21:59
автор: Александр Кожевников

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о перспективах россиянки Анны Калинской на Открытом чемпионате США.

«Я бы не оставляла без внимания Анну Калинскую, она здорово играет в Штатах, ей подходит покрытие на корте Flashing Meadows. Она обыграла серьезную соперницу в первом круге — Катержину Синякову, есть хороший шанс пройти в третий круг и навязать борьбу Елене Рыбакиной», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Ранее Калинская встретилась с представительницей Чехии Катержиной Синяковой.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

В следующем круге 89-я ракетка мира сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстя.

источник: «Газета.Ru»
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