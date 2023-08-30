Стефанос Циципас вылетел с US Open–2023, потерпев поражение от швейцарца Штрикера 

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США.
В своём втором матче на соревнованиях 7-я ракетка мира уступил представителю Швейцарии Доминику Штрикеру со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
25-летний грек подал 22 раза навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
На счету победителя 11 эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.
В следующем раунде американского турнира Штрикер встретится с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция) — Кристофер Юбэнкс (США).
источник: «Советский спорт»