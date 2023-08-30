Ига Свёнтек победила Сэвилл и вышла в третий круг Открытого чемпионата США 

Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Во втором раунде соревнований 22-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Сэвилл со счётом 6:3, 6:4.

Победительница два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету оппонентки два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта.

В следующем матче турнира серии «Большого шлема» Свёнтек встретится со словенской теннисисткой Кайей Йуван.