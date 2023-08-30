Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Румынии Сораны Кырсти в матче второго круга US-Open 2023 года.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу румынки. Общая продолжительность матча составила 1 час и 7 минут.

Анна три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

На счету румынской соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

На следующем этапе Открытого чемпионата США Кырстя сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина (Кахастан) – Айла Томлянович (Австралия).