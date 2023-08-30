ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 

Во втором раунде турнира россиянка проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте. 
Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 
30 августа 2023 23:13
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Румынии Сораны Кырсти в матче второго круга US-Open 2023 года.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу румынки. Общая продолжительность матча составила 1 час и 7 минут.

Анна три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

На счету румынской соперницы четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

На следующем этапе Открытого чемпионата США Кырстя сыграет против победительницы матча Елена Рыбакина (Кахастан) – Айла Томлянович (Австралия).

источник: «Советский спорт»
Карацев обыграл Карбальеса Баэну и вышел в третий круг US Open
Карацев обыграл Карбальеса Баэну и вышел в третий круг US Open
Россиянину понадобилось четыре сета, чтобы сломить сопротивление соперника.
31.08.2023 00:00
Теннис
автор: Александр Шульгин
Новак Джокович уверенно обыграл Миральеса и вышел в третий круг US Open 
Спортсмены провели на корте 2 часа и 2 минуты. 
30.08.2023 23:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Ига Свёнтек победила Сэвилл и вышла в третий круг Открытого чемпионата США 
Первая ракетка мира одолела свою соперницу за 1 час и 34 минуты. 
30.08.2023 22:58
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стефанос Циципас вылетел с US Open–2023, потерпев поражение от швейцарца Штрикера 
Встреча двух теннисистов длилась 4 часа и 10 минут.
30.08.2023 22:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Пивоварова считает, что Калинская может пройти в 3-й круг US Open
Калинская вышла во второй круг турнира.
30.08.2023 21:59
Теннис
автор: Александр Кожевников
Гауфф прокомментировала свою победу над 16-летней Андреевой в матче US Open 
Американская спортсменка выбила россиянку из турнира во втором круге.
30.08.2023 21:51
Теннис
автор: Глеб Шевяков
16-летняя Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге Открытого чемпионата США 
16-летняя Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге Открытого чемпионата США 
Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут. 
30.08.2023 20:32
Теннис
автор: Глеб Шевяков
16-летняя Мирра Андреева проиграла первый сет Гауфф в матче US Open 
Матч длится 43 минуты.
30.08.2023 19:55
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Собкин назвал причину провала Хачанова на US Open
Эксперт также отметил, что, если бы Карену попался соперник послабее, то россиянин мог бы избежать вылета.
30.08.2023 14:18
Теннис
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.