Новак Джокович уверенно обыграл Миральеса и вышел в третий круг US Open 

Сербский теннисист Новак Джокович без труда пробился в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда соревнований 36-летний спортсмен одержал разгромную победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1, 6:1 в пользу 2-й ракетки мира.

Серб пять раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету 76-й ракетки мира два эйса и две двойные ошибки.

В третьем круге турнира серии «Большого шлема» Джокович проведёт матч против своего соотечественника Ласло Дьере.