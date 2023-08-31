Карацев обыграл Карбальеса Баэну и вышел в третий круг US Open

В матче второго круга US Open российский теннисист Аслан Карацев обыграл представителя Испании Роберто Карбальеса Баэну и вышел в следующий раунд соревнований.

Встреча продолжалась три часа 26 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, который десять раз подал навылет, совершил 14 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из девяти.

В третьем круге Карацев сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Бен Шелтон (США).