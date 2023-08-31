Роман Сафиуллин потерпел поражение от Томми Пола, ведя 2:0 по сетам на US Open

Подошла к концу встреча в рамках второго круга US Open, в которой российский теннисист Роман Сафиуллин сыграл против представителя США Томми Пола.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 4:6, 3:6 в пользу американского теннисиста.

Спортсмены провели на корте 3 часа 14 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. У его соперника 10 подач навылет, пять двойных и пять реализованных брейков из девяти.

В следующем круге Пол сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.