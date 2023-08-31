Аванесян уступила Остапенко в упорной борьбе на US Open

Подошла к концу встреча в рамках второго круга Открытого чемпионата США, в которой российская теннисистка Элина Аванесян сыграла против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 5:7 в пользу 21-й ракетки мира.

Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут.

В прошедшей игре 20-летняя Аванесян оформила один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнта из 16. У её соперницы пять подач навылет, 11 двойных и восемь реализованных брейков из 17.

В следующем круге Остапенко сыграет с американской теннисисткой Бернардой Перой.