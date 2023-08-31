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Каспер Рууд уступил Чжану Чжичженю в пяти сетах и покинул US Open

Матч продолжался 3 часа 21 минуту.
31 августа 2023 06:28
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу встреча в рамках второго круга Открытого чемпионата США, в которой пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд сыграл против представителя Китая Чжана Чжичженя (67-е место в рейтинге ATP).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 в пользу китайского теннисиста.

Спортсмены провели на корте 3 часа 21 минуту.

В прошедшей игре Чжан оформил 18 эйсов, допустил две двойных ошибок и реализовал пять брейков из 22. У его соперника семь подач навылет, две двойных и четыре реализованных брейка из 22.

В следующем круге Чжан сыграет с японским теннисистом Ринки Хидзикатой.

источник: «Советский спорт»
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