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623-я ракетка мира Возняцки обыграла 11-ю сеяную Квитову на US Open

Матч продолжался 2 часа 8 минут.
31 августа 2023 06:36
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу встреча в рамках второго круга Открытого чемпионата США, в которой чешская теннисистка Петра Квитова (11-й номер посева турнира) сыграла против представительницы Дании Каролин Возняцки (623-я ракетка мира).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу датчанки.

Спортсменки провели на корте 2 часа 8 минут.

В прошедшей игре Возняцки оформила пять эйсов, допустила две двойных ошибки и оформила четыре брейка из 12. У её соперницы три подачи навылет, четыре двойных и три реализованных брейка из 12.

В следующем круге Возняцки сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэйди.

источник: «Советский спорт»
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