ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

После трёх игровых дней на US Open вылетели 11 россиян из 18

В третьем круге пока только Карацев.
31 августа 2023 07:06
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу третий игровой день Открытого чемпионата США.

По итогам первых трёх дней US Open покинули сразу 11 российских теннисистов из 18.

В мужском одиночном разряде на первых двух стадиях проиграли свои матчи Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Александр Шевченко. Борьбу за титул продолжают Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

В женском одиночном разряде на первых двух стадиях покинули турнир семь представительниц России. Это Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева и Камилла Рахимова. Борьбу за победу продолжают Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

источник: «Советский спорт»
623-я ракетка мира Возняцки обыграла 11-ю сеяную Квитову на US Open
Матч продолжался 2 часа 8 минут.
31.08.2023 06:36
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Каспер Рууд уступил Чжану Чжичженю в пяти сетах и покинул US Open
Матч продолжался 3 часа 21 минуту.
31.08.2023 06:28
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Аванесян уступила Остапенко в упорной борьбе на US Open
Матч продолжался 2 часа 18 минут.
31.08.2023 06:16
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Томми Пола, ведя 2:0 по сетам на US Open
Матч продолжался 3 часа 14 минут.
31.08.2023 06:10
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Карацев обыграл Карбальес-Баэну и вышел в третий круг US Open
Карацев обыграл Карбальес-Баэну и вышел в третий круг US Open
Россиянину понадобилось четыре сета, чтобы сломить сопротивление соперника.
31.08.2023 00:00
Теннис
автор: Александр Шульгин
Новак Джокович уверенно обыграл Миральеса и вышел в третий круг US Open 
Спортсмены провели на корте 2 часа и 2 минуты. 
30.08.2023 23:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 
Анна Калинская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США 
Во втором раунде турнира россиянка проиграла румынской теннисистке Соране Кырсте. 
30.08.2023 23:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Ига Свёнтек победила Сэвилл и вышла в третий круг Открытого чемпионата США 
Первая ракетка мира одолела свою соперницу за 1 час и 34 минуты. 
30.08.2023 22:58
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Стефанос Циципас вылетел с US Open — 2023, потерпев поражение от швейцарца Штрикера 
Встреча двух теннисистов длилась 4 часа и 10 минут.
30.08.2023 22:40
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.