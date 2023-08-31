После трёх игровых дней на US Open вылетели 11 россиян из 18

Подошёл к концу третий игровой день Открытого чемпионата США.

По итогам первых трёх дней US Open покинули сразу 11 российских теннисистов из 18.

В мужском одиночном разряде на первых двух стадиях проиграли свои матчи Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Александр Шевченко. Борьбу за титул продолжают Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

В женском одиночном разряде на первых двух стадиях покинули турнир семь представительниц России. Это Элина Аванесян, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева и Камилла Рахимова. Борьбу за победу продолжают Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.