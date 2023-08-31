Возняцки впервые за пять лет обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла в матче второго круга турнира Петру Квитову из Чехии.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7-5) в пользу спортсменки. Отметим, что Квитова занимает 11-е место в рейтинге ATP. Возняцки располагается на 623-й строчке.

Таким образом, Каролин впервые за 1773 дня (почти пять лет) обыграла соперницу из топ-20. Последний раз датчанке это удавалось именно в матче с Квитовой. Встреча прошла 23 октября 2018 года в рамках итогового турнира в Сингапуре.

В третьем раунде US Open Возняцки сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэйди.