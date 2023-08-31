Расписание матчей 4-го дня US Open: во сколько начнутся матчи с участием Рублева и Медведева

Сегодня на кортах в Нью-Йорке пройдут матчи 2-го круга Открытого чемпионата США по теннису.

Свои игры в четверг, 31 августа, проведут шесть россиян: четыре женщины и двое мужчин.

Отметим, что первая ракетка страны Даниил Медведев выйдет на корт в то время, когда в России наступит 1 сентября.

US Open. Мужчины

2-й круг

Гаэль Монфиc (Франция) - Андрей Рублeв (Россия) - не ранее 21:30 по московскому времени

Даниил Мeдведев (Россия) - Кристофeр О'Коннелл (Австралия) - не ранее 03:30 мск.

US Open. Женщины

2-й круг

Людмила Самсоновa (Россия) - Тамара Корпaч (Германия) - не ранее 19:30 мск

Екатерина Алексaндрова (Россия) - Леся Цурeнко (Украина) - не ранее 19:30 мск

Элина Свитолинa (Украина) - Анастасия Павлючeнкова (Россия) - не ранее 21:00 мск

Дарья Касаткинa (Россия) - София Кeнин (США) - не ранее 02:00 мск.