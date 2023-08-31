Чемпион Ролан Гаррос - о шансах Карацева в третьем круге US Open: он точно не фаворит

Во втором круге US Open Аслан Карацев одержал победу над представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну (3:1). В беседе с корреспондентом «Советского спорта» чемпион Ролан Гаррос поделился впечатлениями об игре Карацева, а также рассказал о дальнейших перспективах теннисиста.

«Он молодец, что выдержал. Активно играл, соперник был очень тягучий. Хорошо, что так закончилось, ведь могло быть и пять сетов. У соперника был шанс. Аслан молодец, держит внимание, по скорости хорошо играет, он сейчас вообще, на мой взгляд, находится на мировых лидирующих позициях. Надеюсь, по стабильности первые два матча привели к успеху. Однако нельзя назвать его главным открытием US Open. У Карацева уже были хорошие результаты. Нужно показывать высокий уровень, тогда ты будешь не открытием, а теннисистом с солидным результатом. Дальше у него опять нелёгкий соперник, Шелтон. В матче с ним Аслан не является фаворитом, американец играет сейчас неплохо и проводит хороший сезон. Матч будет очень сложный», - сказал Ольховский.

Напомним, матч Карацева с испанцем продолжался три часа 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.