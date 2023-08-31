Самсонова победила Корпач и вышла в третий круг US Open — 2023

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила представительницу Германии Тамару Корпач и вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу 15-й ракетки мира.

Самсонова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Корпач три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча между бельгийкой Яниной Викмайер и американкой Мэдисон Кис.