ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Арина Соболенко обыграла британку Бёррэдж и вышла в третий круг US Open-2023

Спортсменки провели на корте 1 час и 15 минут. 
Арина Соболенко обыграла британку Бёррэдж и вышла в третий круг US Open-2023
31 августа 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Во втором раунде соревнований 2-я ракетка мира одержала победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:3, 6:2.

25-летняя спортсменка семь раз подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

На счету британки один эйс и одна двойная ошибка.

В следующем матче турнира серии «Большого шлема» Соболенко встретится с французской теннисисткой Кларой Бюрель.

источник: «Советский спорт»
Участник самого долгого теннисного матча в истории завершил карьеру после поражения на US Open
На счету теннисиста 16 побед в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.
31.08.2023 22:49
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова впервые в карьере победила украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open 
Россиянка одолела свою соперницу за 59 минут, отдав ей четыре гейма.
31.08.2023 22:13
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Самсонова победила Корпач и вышла в третий круг US Open — 2023
Для этого россиянке понадобилось два сета.
31.08.2023 21:46
Теннис
автор: Александр Евграфов
Расписание матчей 4-го дня US Open: во сколько начнутся матчи с участием Рублёва и Медведева
Турнир завершится 10 сентября.
31.08.2023 14:37
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Чемпион «Ролан Гаррос» — о шансах Карацева в третьем круге US Open: он точно не фаворит
Андрей Ольховский отметил, что в следующем матче с американцем Шелтоном нашему теннисисту придётся крайне непросто. 
31.08.2023 14:20
Теннис
автор: Элина Бурина
Возняцки впервые за пять лет обыграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA
Победы были добыты в матчах с одной и той же спортсменкой.
31.08.2023 08:46
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
На этой стадии турнира она сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
31.08.2023 08:19
Теннис
автор: Артур Гичунцев
После трёх игровых дней на US Open вылетели 11 россиян из 18
После трёх игровых дней на US Open вылетели 11 россиян из 18
В третьем круге пока только Карацев.
31.08.2023 07:06
Теннис
автор: Виталий Овсянников
623-я ракетка мира Возняцки обыграла 11-ю сеяную Квитову на US Open
Матч продолжался 2 часа 8 минут.
31.08.2023 06:36
Теннис
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.