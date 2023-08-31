Арина Соболенко обыграла британку Бёррэдж и вышла в третий круг US Open-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.
Во втором раунде соревнований 2-я ракетка мира одержала победу над представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж со счётом 6:3, 6:2.
25-летняя спортсменка семь раз подала навылет, совершила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
На счету британки один эйс и одна двойная ошибка.
В следующем матче турнира серии «Большого шлема» Соболенко встретится с французской теннисисткой Кларой Бюрель.
источник: «Советский спорт»