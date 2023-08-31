Александрова впервые в карьере победила украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open 

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата США 2023 года.

Во втором матче турнира 28-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко со счётом 6:1, 6:3.

Екатерина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету оппонентки восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Теннисистки ранее встречались на корте четыре раза и все четыре встречи оставались за украинкой.

В следующем раунде американских соревнований Александрова сыграет против победительницы пары Мартина Тревизан (Италия) – Маркета Вондроушова (Чехия).