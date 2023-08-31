Участник самого долгого теннисного матча в истории завершил карьеру после поражения на US Open

Американский теннисист Джон Изнер проиграл своему соотечественнику Майклу Ммо во втором круге Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7).

Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут, а после матча Изнер заявил, что это был его последний матч в туре. Ранее он анонсировал завершение карьеры после US Open.

Наивысшим достижением Изнера является восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету 16 побед в турнирах ATP.

Изнер является участником самого долгого теннисного матча в истории. На Уимблдонском турнире 2010 года его встреча с французом Николя Маю продолжалась 11 часов 5 минут чистого времени. В том матче Изнер победил со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68. Изнеру также принадлежит рекорд по количеству эйсов в истории тенниса (14 411), выигранных (504) и сыгранных (836) тай-брейков.