Рублёв нанес поражение Монфису и вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев предолел барьер второго раунда Открытого чемпионата США.

В трех сетах 25-летний спортсмен обыграл Гаэля Монфиса из Франции. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Рублева. На счету Андрея три эйса, две двойные ошибки и шесть из 14 реализованных брейков.

Следующим соперником россиянина будет еще один француз Артур Риндеркнех. Отметим, что Рублев играл на текущем турнире исключительно с представителями это страны.

US Open

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1