Павлюченкова уступила украинке Свитолиной в матче второго круга US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате США.
Во втором раунде турнира 32-летняя спортсменка уступила украинке Элине Свитолиной. Игра завершилась поражением россиянки со счетом 7:5, 4:6, 4:6.
Анастасия трижды подала эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Свитолиной будет победительница матча между американкой Джессикой Пегула и Патрисией-Марией Циг из Румынии.
US Open
Женщины. Одиночный разряд. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4
источник: «Советский спорт»