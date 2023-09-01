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Павлюченкова уступила украинке Свитолиной в матче второго круга US Open

Продолжительность матча составила два часа и 48 минут.
01 сентября 2023 06:22
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде турнира 32-летняя спортсменка уступила украинке Элине Свитолиной. Игра завершилась поражением россиянки со счетом 7:5, 4:6, 4:6.

Анастасия трижды подала эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Свитолиной будет победительница матча между американкой Джессикой Пегула и Патрисией-Марией Циг из Румынии.

US Open

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:4

источник: «Советский спорт»
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