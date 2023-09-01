Медведев в четырех сетах обыграл О\'Коннелла и вышел в 3-й круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда турнира 27-летний спортсмен нанес поражение Кристоферу О'Коннеллу из Австралии со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Встреча продолжалась три часа и минут.

Даниил сделал 12 эйсов, допустил десять двойных ошибок и реализовал брейк-пойнта из . На счету австралийца три эйса, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге US Open Медведев сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.