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Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Встреча прошла на «Артур Эш Стэдиум».
01 сентября 2023 06:52
автор: Александр Поволоцкий

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг US Open, обыграв представителя ЮАР Ллойд Джордж Харрис.

Встреча длилась 2 часа 31 минуту. Она завершилась со счетом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу первой ракетки мира.

Карлос четыре раза подал навылет, допустил одну двойную и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету южноафриканца шесть эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из 10.

В третьем круге Алькарас сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

источник: «Советский спорт»
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