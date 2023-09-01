Дарья Касаткина: иногда меня тошнит от тенниса

Россиянка Дарья Касаткина после матча с американкой Софией Кенин на US Open заявила, что иногда хочет забыть о теннисе.

Игра второго раунда, которая длилась два часа и 21 минуту, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу 26-летней спортсменки.

“Хотела бы я знать, что нужно сделать, чтобы забыть о теннисе. Он всегда крутится у меня в голове. Иногда даже тошнит от этого. Теннис повсюду в городе. Вы идете гулять по городу, и везде US Open”, - сказала Касаткина.

В третьем круге Касаткина встретится с бельгийкой Грет Миннен.