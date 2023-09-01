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Украинские теннисистки Свитолина и Цуренко не пожали руки россиянкам после матчей на US Open

Их соперницами были Павлюченкова и Александрова.
01 сентября 2023 08:11
автор: Виталий Овсянников

Подошли к концу два матча в рамках второго круга Открытого чемпионата США, в которых российские теннисистки встретились с представительницами Украины.

Сначала Екатерина Александрова одержала победу Лесей Церунко. Россиянка взяла верх со счетом 6:1, 6:3.

Позднее Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от 26-го номера посева Элины Свитолиной. Игра закончилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

В обоих случаях представительницы Украины отказались пожать руки российским спортсменкам, бойкотировав эту процедуру.

источник: «Советский спорт»
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