Украинские теннисистки Свитолина и Цуренко не пожали руки россиянкам после матчей на US Open

Подошли к концу два матча в рамках второго круга Открытого чемпионата США, в которых российские теннисистки встретились с представительницами Украины.

Сначала Екатерина Александрова одержала победу Лесей Церунко. Россиянка взяла верх со счетом 6:1, 6:3.

Позднее Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от 26-го номера посева Элины Свитолиной. Игра закончилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

В обоих случаях представительницы Украины отказались пожать руки российским спортсменкам, бойкотировав эту процедуру.