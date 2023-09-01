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Андрей Рублёв назвал легендой Монфиса, которого обыграл в третьем круге US Open

Матч завершился со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу российского теннисиста.
01 сентября 2023 08:17
автор: Виталий Овсянников

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Гаэль – настоящая легенда. Очевидно, что он получит всю поддержку. Он много лет выступал на различных соревнованиях, в том числе и в США. Он очень интересный и харизматичный. Любопытно наблюдать за ним, и, конечно же, не удивительно, что люди его очень поддерживают», - заявил Рублев после матча.

Следующим соперником россиянина будет еще один француз Артур Риндеркнех. Отметим, что Рублев играл на текущем турнире исключительно с представителями это страны.

источник: «Советский спорт»
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