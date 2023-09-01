Стэн Вавринка стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг US Open c 1991 года.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг Открытого чемпионата США, одержав победу над представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2.

Таким образом, он стал самым возрастным игроком, вышедшим в третий круг US Open c 1991 года. На данный момент швейцарскому теннисисту 38 лет и 5 месяцев.

В 1991 году американец Джимми Коннорс дошёл до полуфинала US Open в возрасте 39 лет.

Напомним, Стэн Вавринка является победителем Открытого чемпионата США 2016 года.