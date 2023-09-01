«Дай мне то, что дал ему». Медведев – врачу во время матча US Open с О’Коннеллом

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга нанес поражение Кристоферу О'Коннеллу из Австралии со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Отметим, что на тай-брейке в третьем сете 27-летний спортсмен имел два матчбола. Австралиец отыграл их и выиграл партию. После этого, к россиянину обратился врач, с вопросом о том, есть ли у Даниила какие-либо жалобы.

“Да. Я только что потерял сет... Дай мне то, что ты дал ему”, - ответил Медведев доктору.

В следующем круге US Open Даниил сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.