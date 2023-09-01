Даниил Медведев одержал свою 250-ю победу на харде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США, одержав победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Для россиянина эта победа стала 250-й в карьере на хардовом покрытии. Напомним, что на таких площадках проводятся турниры Большого шлема Открытый чемпионат Австралии и US Open.

Теперь Даниил Медведев является единственным теннисистом в возрасте до 30 лет, выигравшим 250 матчей на кортах с твердым покрытием. Его процент побед составляет 75,3%.

В следующем круге US Open Медведев сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.