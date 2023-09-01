«Ты дурак, или как?». Даниил Медведев обратился к болельщику во время матча на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказал недовольство поведением некоторых болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата США против австралийца Кристофера О'Коннелла.

Игра завершилась победой 27-летнего спортсмена со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Два болельщика прогуливались по трибунам в тот момент, когда Медведев готовился к подаче.

Медведев был расстроен из-за двух болельщиков, которые прогуливались, пока он пытался подавать

«Ты дурак, или как?», - обратился Медведев к одному из фанатов.

Другой болельщик отправил в ответ россиянину воздушный поцелуй