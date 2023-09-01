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«Ты дурак, или как?». Даниил Медведев обратился к болельщику во время матча на US Open

Россиянин одержал победу в четырех сетах.
01 сентября 2023 09:04
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев высказал недовольство поведением некоторых болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата США против австралийца Кристофера О'Коннелла.

Игра завершилась победой 27-летнего спортсмена со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Два болельщика прогуливались по трибунам в тот момент, когда Медведев готовился к подаче.

Медведев был расстроен из-за двух болельщиков, которые прогуливались, пока он пытался подавать

«Ты дурак, или как?», - обратился Медведев к одному из фанатов.

Другой болельщик отправил в ответ россиянину воздушный поцелуй

источник: «Советский спорт»
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