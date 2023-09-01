Медведев прокомментировал победу над О'Коннеллом во втором круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата США.

Напомним, в матче второго раунда турнира 27-летний спортсмен нанес поражение Кристоферу О'Коннеллу из Австралии со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

«Тяжелый матч. В один момент встречи мой соперник начал играть намного лучше. Не знаю, в чем была причина, но мне стало гораздо сложнее. У меня были возможности в третьем сете, но мне удалось их реализовать только в четвёртом», - заявил Медведев после окончания матча.

В следующем круге US Open российский теннисист сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.