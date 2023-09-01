Украинка Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Павлюченковой на US Open

Украинская теннисистка, 26-й номер посева US Open Элина Свитолина прокомментировала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США против российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.

«Знаете, я стараюсь действовать немного более агрессивно. Я уже не молода, поэтому мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать. Но я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю. Такого рода матчи – это определённо то, ради чего я тренировалась, и играть перед вами, ребята, – это действительно нечто особенное. Так что большое спасибо за вашу поддержку», — цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

В матче третьего круга US Open Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой.