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Дарья Касаткина: если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, расскажите мне

Спортсменка продолжает выступление на US Open.
01 сентября 2023 12:30
автор: Виталий Овсянников

Россиянка Дарья Касаткина после матча с американкой Софией Кенин на Открытом чемпионате США рассказал о своем состоянии.

Игра второго круга завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу 26-летней спортсменки.

«Как я здесь отдыхаю? Если бы я знала, что надо делать, чтобы не думать о теннисе! Возвращаешься в номер, включаешь телевизор, и там тоже один теннис. Если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, расскажите мне», — сказала Касаткина после матча.

В третьем круге US Open российская теннисистка встретится с бельгийкой Грет Миннен.

источник: «Советский спорт»
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