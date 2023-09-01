Медведев поссорился со зрительницей и оттолкнул оператора на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был недоволен поведением зрительницы во время матча второго круга US Open против австралийца Кристофера О'Коннелла (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2).

Во время четвертого сета уроженца Москвы взбесили регулярные выкрики зрительницы с трибуны. Спортсмен сделал девушке замечание, посоветовав помолчать.

Также он добавил, что она «глупышка» и покрутил пальцем у виска. Кроме того, во время матча Даниил оттолкнул оператора, когда тот снимал перерыв спортсмена.

В следующем круге US Open российский теннисист сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.