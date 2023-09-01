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Медведев поссорился со зрительницей и оттолкнул оператора на US Open

Россиянина взбесили выкрики с трибуны.
01 сентября 2023 14:08
автор: Виталий Овсянников

Российский теннисист Даниил Медведев был недоволен поведением зрительницы во время матча второго круга US Open против австралийца Кристофера О'Коннелла (6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2).

Во время четвертого сета уроженца Москвы взбесили регулярные выкрики зрительницы с трибуны. Спортсмен сделал девушке замечание, посоветовав помолчать.

Также он добавил, что она «глупышка» и покрутил пальцем у виска. Кроме того, во время матча Даниил оттолкнул оператора, когда тот снимал перерыв спортсмена.

В следующем круге US Open российский теннисист сыграет с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом.

источник: «Советский спорт»
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