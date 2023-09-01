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Андрей Ольховский: У Медведева всегда были специфические отношения с болельщиками на US Open

Ольховский обратился к судьям US Open после матча Медведева.
01 сентября 2023 15:37
автор: Матвей Макаренко

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал перепалку россиянина Даниила Медведева с болельщиками на US Open. Он считает судей отчасти виновными в этом.

«Ничего нового в этом нет, у Даниила всегда были специфические отношения с болельщиками на US Open. Возможно, именно с поведением болельщиков иногда связаны его перепады в игре, и он делает много двойных ошибок. Зрители часто ведут себя неподобающим образом, поэтому тут возникают вопросы и к судьям, которые управляют всем матчем», – приводит слова Ольховского ТАСС.

Медведев в четырех сетах обыграл представителя Австралии Кристофера О’Коннелла и вышел в 1/16 финала турнира.

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