Виктор Янчук: Медведев и Рублёв точно пройдут еще один круг на US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о о перспективах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева на Открытом чемпионате США. Он считает, что они точно пройдут еще один круг.

«Абсолютно закономерные и ожидаемые победы. Медведев и Рублев были гораздо выше классом и по уровню мастерства, поэтому и победили. Все идет так, как и должно быть. Еще один круг они точно должны пройти, а дальше начнутся принципиальные встречи», — цитирует Янчука ТАСС.

За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который во втором раунде прошёл представителя Бразилии Фелипе Родригеса Альвеса после отказа соперника продолжать игру. Рублёв на этой же стадии сразится с французом Артуром Риндеркнешем.