Светлана Кузнецова: я понимаю грубость Медведева к болельщикам

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о скандал Даниила Медведева и болельщицы на US Open. Спортсмен эмоционально и оскорбительно отреагировал на выкрики зрителей.



«Они помешали парню сконцентрироваться перед подачей. «Вы можете заткнуться? Вы тупые?» Грубовато, конечно, но понимаю, как это может вывести из себя», — написала Кузнецова в своём телеграм‑канале.

За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который во втором раунде прошёл представителя Бразилии Фелипе Родригеса Альвеса после отказа соперника продолжать игру.