Первая ракетка мира Свёнтек вышла в четвертый круг US Open

Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек разгромила представительницу Словении Кайю Юван и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Матч третьего раунда продлился 49 минут и завершился со счётом 6:0, 6:1. Теннисистки обошлись без эйсов. У Свёнтек была одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6, у её соперницы - две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал действующая победительница US Open поборется с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Бернарда Пера (США).