Карацев покинул US Open, проиграв в третьем круге Шелтону

В матче третьего круга Открытого чемпионата США российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Бену Шелтону.

Встреча продолжалась два часа 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 в пользу американца, который 26 раз подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету россиянина два эйса, 14 двойных ошибок и один реализованный брейк из двух.

В 1/8 финала турнира Шелтон сыграет с со своим соотечественником Томми Полом.