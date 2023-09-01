ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Карацев покинул US Open, проиграв в третьем круге Шелтону

Россиянин не смог навязать серьезной борьбы своему сопернику.
Карацев покинул US Open, проиграв в третьем круге Шелтону
01 сентября 2023 23:00
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче третьего круга Открытого чемпионата США российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю США Бену Шелтону.

Встреча продолжалась два часа 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 в пользу американца, который 26 раз подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету россиянина два эйса, 14 двойных ошибок и один реализованный брейк из двух.

В 1/8 финала турнира Шелтон сыграет с со своим соотечественником Томми Полом.

источник: «Советский спорт»
Первая ракетка мира Свёнтек вышла в четвертый круг US Open
Польская теннисистка отдала сопернице только один гейм.
01.09.2023 21:40
Теннис
автор: Александр Евграфов
Светлана Кузнецова: я понимаю грубость Медведева к болельщикам
Теннисистка поддержала россиянина в скандальной ситуации.
01.09.2023 17:53
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Виктор Янчук: Медведев и Рублёв точно пройдут еще один круг на US Open
Эксперт оценил шансы россиян на Открытом чемпионате США.
01.09.2023 17:27
Теннис
Андрей Ольховский: У Медведева всегда были специфические отношения с болельщиками на US Open
Ольховский обратился к судьям US Open после матча Медведева.
01.09.2023 15:37
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Медведев поссорился со зрительницей и оттолкнул оператора на US Open
Медведев поссорился со зрительницей и оттолкнул оператора на US Open
Россиянина взбесили выкрики с трибуны.
01.09.2023 14:08
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Дарья Касаткина: если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, расскажите мне
Спортсменка продолжает выступление на US Open.
01.09.2023 12:30
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Изнер не сдержал слёз на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры
На счету теннисиста 16 побед в турнирах ATP.
01.09.2023 11:01
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Украинка Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Павлюченковой на US Open
Игра закончилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
01.09.2023 09:31
Теннис
автор: Виталий Овсянников
«Ты дурак, или как?». Даниил Медведев обратился к болельщику во время матча на US Open
Россиянин одержал победу в четырех сетах.
01.09.2023 09:04
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.