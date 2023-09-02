Кырстя сенсационно обыграла Рыбакину в третьем круге US Open

Подошёл к концу матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в котором четвертая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) сыграла против румынской теннисистки Сораны Кырсти.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу представительницы Румынии. Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.

В прошедшей игре Рыбакина оформила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейка из 16. У ее соперницы четыре подачи навылет, три двойных и шесть реализованных брейков из 15.

В следующем круге Кырстя сыграет с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.