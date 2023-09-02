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Джокович победил Джере, уступая 0:2 по сетям, и вышел в четвертый круг US Open

Матч продолжался 3 часа 48 минут.
02 сентября 2023 08:32
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист Новак Джокович сыграл против своего соотечественника Ласло Джере.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу второй ракетки мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 48 минут.

В прошедшей игре Джокович оформил 12 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал семь брейков из 21. У его соперника восемь подач навылет, две двойных и три реализованных брейка из 21.

В следующем круге Джокович сыграет с хорватским теннисистом Борной Гойо.

источник: «Советский спорт»
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