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Мирра Андреева рассказала, удается ли ей жить жизнью подростка

Теннисистка призналась, что она является обычным ребенком.
02 сентября 2023 08:38
автор: Степан Шереметьев

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, удается ли ей жить жизнью подростка.

«Удается! В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. Я поддерживаю общение со старыми друзьями. Плюс у меня появляются новые знакомства. Сейчас я учусь в 11-м классе. В свободное от тенниса время люблю читать и смотреть сериалы, а на выходных предпочитаю поспать подольше, примерно часов до 11», — приводит слова спортсменки телеграм-канал «Теннисология».

Напомним, что во втором круге Открытого чемпионата США 16-летняя Мирра Андреева потерпела поражение в матче с американкой Кори Гауфф (0:2).

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