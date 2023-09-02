Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, удается ли ей жить жизнью подростка.

«Удается! В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. Я поддерживаю общение со старыми друзьями. Плюс у меня появляются новые знакомства. Сейчас я учусь в 11-м классе. В свободное от тенниса время люблю читать и смотреть сериалы, а на выходных предпочитаю поспать подольше, примерно часов до 11», — приводит слова спортсменки телеграм-канал «Теннисология».

Напомним, что во втором круге Открытого чемпионата США 16-летняя Мирра Андреева потерпела поражение в матче с американкой Кори Гауфф (0:2).