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Джокович: поговорил с собой перед зеркалом, когда уступал 0:2 по сетам в матче с Джере

Сербский теннисист вышел в четвертый круг US Open.
02 сентября 2023 09:29
автор: Виталий Овсянников

Вторая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) поделился эмоциями после победы над своим соотечественником Ласло Джере в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

36-летний теннисист уступал по сетам со счётом 0:2, но все-таки одержал победу. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

«Это был один из самых тяжёлых матчей, которые я проводил на US Open за многие годы. Я очень благодарен Ласло за то, что он показал невероятную игру. Я на самом деле говорил сам собой перед зеркалом, когда проигрывал. И я не лгу. Я поговорил с собой перед зеркалом и вроде как высмеял самого себя, потому что был взволнован и напряжён. Мне пришлось заставить себя подняться. Мне сейчас нужно выспаться, восстановить силы и вернуть свежесть этому 36-летнему телу», — сказал Джокович после матча.

В следующем круге Джокович сыграет с хорватским теннисистом Борной Гойо.

источник: «Советский спорт»
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