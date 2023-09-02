ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Онс Жабер заявила, что чувствует себя как зомби на US Open

Всё из-за странной болезни.
02 сентября 2023 10:22
автор: Тимур Пацюк

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о болезни, с которой столкнулись некоторые игроки на Открытом чемпионате США.

«Предполагаю, у меня грипп или что-то в этом духе. Я знаю, что у некоторых участников возникли проблемы с желудком. К счастью, я не в их числе, но сейчас чувствую себя как зомби», цитирует Жабер пресс-служба US Open.

Онс является финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В Нью-Йорке она уже прошла колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано, чешку Линду Носкову.

В третьем круге US Open Жабер сыграет с 31-й ракеткой планеты Мари Боузковой. Матч пройдёт завтра, 3 сентября. Начало – в 2:00 мск.

источник: US Open
Россиянам разрешат въехать в Чехию, если итоговый турнир WTA пройдет в Праге
Ранее сообщалось, что возможным место организации соревнований может стать Саудовская Аравия.
02.09.2023 09:36
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Джокович: поговорил с собой перед зеркалом, когда уступал 0:2 по сетам в матче с Джере
Сербский теннисист вышел в четвертый круг US Open.
02.09.2023 09:29
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Мирра Андреева рассказала, удается ли ей жить жизнью подростка
Теннисистка призналась, что она является обычным ребенком.
02.09.2023 08:38
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Джокович победил Джере, уступая 0:2 по сетам, и вышел в четвёртый круг US Open
Матч продолжался 3 часа 48 минут.
02.09.2023 08:32
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Рыбакина сенсационно проиграла Кырсте в третьем круге US Open
Рыбакина сенсационно проиграла Кырсте в третьем круге US Open
Матч продолжался 2 часа 48 минут.
02.09.2023 06:56
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Карацев покинул US Open, проиграв в третьем круге Шелтону
Карацев покинул US Open, проиграв в третьем круге Шелтону
Россиянин не смог навязать серьезной борьбы своему сопернику.
01.09.2023 23:00
Теннис
автор: Александр Шульгин
Первая ракетка мира Свёнтек вышла в четвертый круг US Open
Польская теннисистка отдала сопернице только один гейм.
01.09.2023 21:40
Теннис
автор: Александр Евграфов
Светлана Кузнецова: я понимаю грубость Медведева к болельщикам
Теннисистка поддержала россиянина в скандальной ситуации.
01.09.2023 17:53
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Виктор Янчук: Медведев и Рублёв точно пройдут еще один круг на US Open
Эксперт оценил шансы россиян на Открытом чемпионате США.
01.09.2023 17:27
Теннис
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.