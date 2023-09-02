Онс Жабер заявила, что чувствует себя как зомби на US Open

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о болезни, с которой столкнулись некоторые игроки на Открытом чемпионате США.

«Предполагаю, у меня грипп или что-то в этом духе. Я знаю, что у некоторых участников возникли проблемы с желудком. К счастью, я не в их числе, но сейчас чувствую себя как зомби», – цитирует Жабер пресс-служба US Open.

Онс является финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В Нью-Йорке она уже прошла колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано, чешку Линду Носкову.

В третьем круге US Open Жабер сыграет с 31-й ракеткой планеты Мари Боузковой. Матч пройдёт завтра, 3 сентября. Начало – в 2:00 мск.