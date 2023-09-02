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Андрей Ольховский: Медведеву нужно очень цепко играть против Баеса

Эксперт ждет интересного матча в исполнении россиянина
02 сентября 2023 15:29
автор: Матвей Макаренко

Двукратный обладатель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский рассказал, что стоит ожидать от следующего матча Даниила Медведева. Россиянин сразится с аргентинцем Себастьяном Баесом.

«Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьезный матч для Даниила на US Open, но все будет зависеть именно от него», — цитирует Ольховского ТАСС.

Встреча Медведева и Баеса пройдет в рамках Открытого чемпионата США. Матч состоится завтра, 3 сентября, в 03:30 по московскому времени.

источник: ТАСС
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