Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open, где встретится с белоруской Соболенко 

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США-2023.
В третьем раунде соревнований 26-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:3, 6:4.
Победительница совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.
На счету бельгийской соперницы два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем матче американского турнира Касаткина сыграет против белорусской теннисистки, второй ракетки мира, Арины Соболенко.
источник: «Советский спорт»