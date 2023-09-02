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Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open, где встретится с белоруской Соболенко 

Россиянка одолела бельгийскую теннисистку Гретье Миннен за 1 час и 29 минут.
Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open, где встретится с белоруской Соболенко 
02 сентября 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США-2023.

В третьем раунде соревнований 26-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:3, 6:4.

Победительница совершила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету бельгийской соперницы два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем матче американского турнира Касаткина сыграет против белорусской теннисистки, второй ракетки мира, Арины Соболенко.

источник: «Советский спорт»
Дарья Касаткина впервые за последние шесть лет вышла во вторую неделю US Open
Последний раз россиянке это удавалось в 2017 году. 
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